Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursluluk Sınav Sonuçları Sorgula... 2019 bursluluk sınavı sonuçları öğren, iokbs sonuçları öğren, MEB bursluluk sonuçları... Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bursluluk sınavı sonuçları için günler sayılıyor. Lise öğrencilerinin girdiği ve burs almalarına olanak sağlayan İOKBS sonuçları açıklandı mı? Velilerin ve öğrencilerin beklediği gün yaklaştı. MEB bursluluk sonuçları 2019 ile ilgili merak edilenler...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Temmuz pazartesi günü erişime açılıyor. İOKBS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencilerine geri ödemesiz olarak verilmektedir.

Öğrenciler, eski adı PYBS olan şimdiki adıyla 2019 İOKBS sonuçlarını "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenebilecekler.

Sonuçlar adreslere posta yoluyla gönderilmeyecek ve bu site dışında hiç bir yerden açıklanmayacak. Bursluluk sınavı açıklanır açıklanmaz yukarıda bulunan bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

KAZANILAN BURS HAKKI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

MADDE 24 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

(2) Aşağıdaki hâllerde;

a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan, (7)

b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen,

c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,

e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,

f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,

g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan,

Öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

(3) Parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir.

(4) Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir.