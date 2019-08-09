Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için ilk aşamada sözlü sınav yaparak, tercih yapma hakkını elde edecek öğretmen adaylarını belirlemişti. 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan mülakatlara 60 bin aday çağrılmış, 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde etmişti. 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemini tamamlayan öğretmen adayları şimdi atama sonuçları ve göreve başlama tarihini bekliyor.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak, adaylar sonuçları http://atama.meb.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek.

EYLÜLDE GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 9 Ağustosta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılacağı bilgisayar kurasıyla yapılacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda dört yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra, iki yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.

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