Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; “2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanunu”,  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”nin  ilgili  maddeleri,  “TED Üniversitesi  (TEDÜ)  Akademik  Atama  ve  Yükseltme  Kriterleri”  ve  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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