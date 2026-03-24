Altın fiyatlarında gün ortası işlemler devam ederken, 9 günlük düşüş sonrası daha sakin bir eğilim öne çıkıyor. Altın almak isteyen yatırımcılar ise 4 farklı fiyatla karşılaşıyor. TSİ 13:00 itibarıyla spot piyasada 6.300 TL olan gram altın fiyatı, borsada 8.165 TL’ye kadar yükseliyor. Fiziki piyasa ve banka fiyatları da farklılık gösteriyor. Bu arada Fransız Societe General Bank, ons için 6.000 dolar senaryosunun devam ettiğini ileri sürdü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi — Küresel piyasalarda altın fiyatlarında son 9 gündür yaşanan düşüş serisi, bugün yerini daha yatay bir görünüme bıraktı. Dünkü işlemleri 4.406 dolardan tamamlayan ons altın fiyatı, TSİ 13:00 sıralarında 4.430 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Altın fiyatlarındaki düşüşten istifade etmek isteyen yatırımcılar ise çok farklı fiyatlarla karşılaşmaya devam ediyor.

1 GRAM, 4 FARKLI FİYAT

Türkiye piyasalarında TSİ 13:00 itibarıyla;

1- Spot piyasada gram altın 6.300 TL’den fiyatlanıyor.

2- Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram satış fiyatı 6.760 TL’den gerçekleşiyor.

3- Borsada işlem gören altın sertifikasında (ALTINS1) işlemler 81,65 TL’ye yakın seviyelerden devam ediyor. Borsada da gram fiyatı 8.165 TL’den geçiyor.

4- Bankalarda da farklı fiyatlar gözlemleniyor. Ziraat Bankası’nın internet sitesinde gram altın satış fiyatı 6.361 TL olarak gözüküyor.

Piyasa Fiyat (TL) Açıklama Spot Piyasa 6.300 TSİ 13:00 itibarıyla gram altın Kapalıçarşı (Fiziki Satış) 6.760 Kuyumcularda gram altın fiziki satış fiyatı Borsa (Altın Sertifikası - ALTINS1) 8.165 Gram fiyatı (işlemler 81,65 TL'ye yakın seviyelerden devam ediyor) Bankalar (Ziraat Bankası) 6.361 Gram altın satış fiyatı (internet sitesinde)

ALTINDA BEKLENTİLER

Bu arada Fransız Societe General analistleri, ikinci çeyreğe ilişkin strateji raporunda, 2022'den bu yana ilk defa altın pozisyonunda "ağırlıklı" olmadıklarını açıkladılar. Daha dengeli bir yaklaşım benimseyen Fransız bankası, altın pozisyonunu %10'dan %7'ye düşürdü.

Bankanın analistleri, altın yatırımlarının azalmasına rağmen sarı metal konusunda iyimserliğini koruyarak, yıl sonu için 6.000 dolarlık fiyat hedefini devam ettirdi.

OYNAKLIK SÜREBİLİR

Societe General analistleri, Orta Doğu’daki çatışmalar sona erse bile petrolün daha önce bekledikleri 55 dolarlık seviyeye geri dönmesini artık öngörmediklerini de belirterek, “Yeni senaryomuza göre Brent fiyatı 4. çeyrekte 68 dolar seviyesine düşebilir.

Altın ise 12 ay içinde en oynak varlıklardan biri olabilir. Sarı metal, şu anda portföylerdeki zayıflığı tam olarak telafi edemedi” değerlendirmesinde bulunuyor.

