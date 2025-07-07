1 milyon TL üzeri olana VIP bankacılık! TEB’den yıldız müşterilere özel hizmet

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 1 milyon TL üzeri varlığa sahip müşterilere özel VIP bankacılık hizmeti sunmaya başladı.

KAAN ZENGİNLİ İZMİR - Türk Ekonomi Bankası (TEB), varlık yönetimi ve özel bankacılık alanındaki uzmanlığını Yıldız Bankacılık programı ile bir adım ileri taşıdı. 1 milyon TL üzeri varlığa sahip müşterilere özel hazırlanan Yıldız Bankacılık programı, finansal danışmanlıktan sanata kadar geniş bir ayrıcalık dünyası sunuyor.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, Yıldız Bankacılık programıyla bankacılık deneyimini kişiselleştirilmiş çözümlerle birleştirdiklerini belirterek “Bu programla, TEB bünyesindeki toplam finansal varlığı 1 milyon TL’nin üzerinde olan müşterilerimize ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz. Profesyonel yatırım danışmanlığı, fon yönetimi ve farklı yatırım alternatifleriyle müşterilerimizin birikimlerine değer katıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik aynı zamanda oyuncu olan Ercan Kesal’ın kurucusu olduğu

UrlaDam Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Yıldız Bankacılık ile yatırım danışmanlığından özel fon modellerine, yurt dışı ATM hizmetlerinden kişiselleştirilmiş finansal çözümlere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuluyor. Global Genç Hesap gibi çözümlerle çocuklara da finansal ayrıcalıklar tanınıyor. TEB, Şubat 2025 itibarıyla TEB Infinite Card ve Signature Card’ı baştan sona yenileyerek alışveriş, seyahat ve eğlence alanlarında yılda 120.000 TL’ye kadar indirim imkânı sunuyor. Otel, restoran, sigorta, e-Ticaret, kültür ve sanat gibi alanlarda geniş kapsamlı ayrıcalıklar dikkat çekiyor.

KİŞİSEL ASİSTANLIK HİZMETİ

Yurt içi ve yurt dışı tüm otel ve restoran harcamalarında ayda 6.000 TL’ye, yurt dışında yapılacak fiziki harcamalara ayda 50 ABD dolarına, havalimanı otoparklarında geçerli ayda 500 TL’ye, sigorta ve bireysel emeklilik ödemelerine ayda 1.000 TL’ye ve e-Ticaret işlemlerinde ayda 250 TL’ye varan indirim yapılıyor. Veteriner ve petshop harcamalarında ayda 300 TL’ye, sinema ve tiyatro ödemelerine ayda 350 TL’ye varan indirimler sağlanıyor. Yılda 20’ye varan ücretsiz lounge giriş hakkı ayrıcalığı, asistanlık hizmetleri gibi ek ayrıcalıklardan yararlanma olanağı ve seçkin mekânlarda sağlanan indirimler de TEB Yıldız Bankacılık ayrıcalıkları arasında yer alıyor.

Yıldız Bankacılık müşterileri, CEPTETEB Yıldız arayüzü ile dijital işlemlerini kolaylaştırıyor. Kişiye özel temsilci, strateji raporları ve yatırım platformlarıyla entegre dijital deneyim, kullanıcı memnuniyetini üst düzeye taşıyor. TEB, sadece finansal değil, sosyal sorumluluk anlamında da önemli adımlar atıyor. Geri dönüştürülmüş kart üretimi, genç sanatçıları destekleyen BASE sergileri, UrlaDam iş birliği ve Süreyya Operası konserleri gibi projelerle topluma değer katıyor.