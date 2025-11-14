11 Kasım itibarıyla BES’te biriken toplam para 1 trilyon 960 TL oldu. Bu tutarın %39,89 gibi büyük bir çoğunluğu altın fonlarında yer alıyor. Altın fonlarının toplam parasal büyüklüğü ise 781,85 milyar TL oldu. Ons fiyatının 2025 yılında %60 gibi dolar bazında oldukça yüksek bir prime ulaşması, BES’teki birikimleri de 2 trilyon TL sınırına taşıdı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatları, tarihinin en parlak yıllarından birini yaşıyor. Küresel piyasalarda işlem gören ons fiyatı 2025 yılında %60 gibi dolar bazında oldukça yüksek bir primi yakaladı. Aynı dönemde spot piyasada gram altın fiyatı da rekor üstüne rekor kırarak %90 getiriye ulaştı. Ons fiyatı yıl içinde en yüksek 4.381 dolar ve gram fiyatı da 5.908 TL’yi görerek zirve yaptı.

ALTININ AĞIRLIĞI %40

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş Bireysel Emeklilik Sisteminin performansına da yansıdı.

11 Kasım itibarıyla BES’te biriken toplam para 1 trilyon 960 TL oldu. Bu tutarın %39,89 gibi büyük bir çoğunluğu altın fonlarında yer alıyor. Altın fonlarının toplam parasal büyüklüğü ise 781,85 milyar TL oldu.

BORSA İKİNCİ SIRADA

Bu arada Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin BES havuzundaki toplam ağırlığı ise %16,3 gibi son zamanların en düşük seviyesine geriledi ve bunun parasal büyüklüğü 319,50 milyar TL oldu.

Devlet tahvilleri %12,48 ile üçüncü sırada yer aldı. Tahvillerin parasal büyüklüğü 244,60 milyar TL’ye ulaştı.

‘BES’ Mİ ‘YASTIK ALTI’ MI?

Analistler hem sıkı para politikasının hem de alternatif getiri araçlarındaki yüksek performansın hisse senetlerini 2025 yılında frenlediğini; böylece BES havuzundaki büyümede borsanın daha geri planda kaldığını aktarıyor.

Öte yandan BES’te altın fonlarının yastık altı birikimlere de rakip olduğunu aktaran analistler, yıl sonuna doğru BES havuzunun büyüklüğünün 2 trilyon lirayı aşabileceğini aktarıyor.

MESUT ŞAHİN

