Ekskavatör operatörü, beton pompa operatörü, iş makinesi bakım ve onarımcısı, hibrit araç bakım onarımcısının da aralarında bulunduğu 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Bu düzenlemeyle birlikte belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 244'e çıktı" dedi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından aralarında ekskavatör operatörü, beton pompa operatörü, iş makinesi bakım ve onarımcısı, hibrit araç bakım onarımcısının da bulunduğu 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

"Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olan 40 meslek şunlar:

Kategori Meslekler Çevre ve Atık Yönetimi Atık ayırma işçisi, Atık koordinatörü, Tehlikeli atık toplayıcısı Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar Biyogaz sistemleri personeli, Buhar kazanı operatörü, Florlu sera gazlı cihazlar teknik personeli, Fotovoltaik güç sistemleri personeli (seviye 4), Fotovoltaik güç sistemleri personeli (seviye 5), Güneş-ısıl sistem personeli (seviye 4), Güneş-ısıl sistem personeli (seviye 5), Kızgın yağ kazanı operatörü, Rüzgar güç sistemi personeli (seviye 4), Rüzgar güç sistemi personeli (seviye 5), Sıcak su kazanı operatörü Araç Bakım ve Onarım Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 4), Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 5), Elektrikli araç montaj elemanı (seviye 3), Elektrikli araç montaj elemanı (seviye 4), Hibrit araç bakım onarımcısı (seviye 4), Hibrit araç bakım onarımcısı (seviye 5), Tehlikeli madde taşımacılığı şoförü İnşaat ve Tesisat Beton pompa operatörü, Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı, Bireysel ve ticari klima sistemleri montajcısı, Isıtma tesisat bakım onarım ve servis elemanı, Sıhhi tesisat bakım onarım ve servis elemanı Maden ve Ağır Sanayi Dökümcü, Ekskavatör operatörü, İş makinesi bakım ve onarımcısı, Maçacı, Matkap tezgah işçisi (seviye 3), Matkap tezgah işçisi (seviye 4), Mermer-doğaltaş imalat elemanı, Mermer-doğaltaş ocakçısı, Mobil vinç operatörü, Nezaretçi (maden), Tahlisiyeci (maden) Genel Montaj ve Elektrik Elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 3), Elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 4), İşletme elektrik bakımcısı

"YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ODAKLI MESLEKLER DE LİSTEDE"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tebliğe ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Nitelikli iş gücünü güçlendirmek ve çalışma hayatında standartları yükseltmek için önemli bir adım daha attık. İş sağlığı ve güvenliği açısından kritik alanlar ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı meslekleri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına aldık. Bu düzenlemeyle birlikte 40 yeni mesleğin daha dahil edilmesiyle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204'ten 244'e çıktı."

