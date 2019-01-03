İstanbul Kapalıçarşı'da 5,4560 liradan alınan dolar 5,4580 liradan, 6,2070 liradan alınan euro ise 6,2090 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,3830 liradan, euro ise 6,1220 liradan satılmıştı.
Dolar, 5,45'in üzerinde
03.01.2019 - 09:46 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 5,4580 liradan, euro ise 6,2090 liradan güne başladı.
Etiketler : Serbest piyasa,dolar,
596410 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/596410.aspx
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