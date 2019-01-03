İstanbul Kapalıçarşı'da 5,4560 liradan alınan dolar 5,4580 liradan, 6,2070 liradan alınan euro ise 6,2090 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,3830 liradan, euro ise 6,1220 liradan satılmıştı. 