Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Körfez’in el büyük fuarı olan “Turkey Expo by Qatar” kapılarını ziyaretçilere açıyor. Katar’ın başkenti Doha’daki Kongre ve Kültür Merkezinde 16-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek fuara teknoloji, gayrimenkul, inşaat, gıda, sağlık turizmi, tekstil, mobilya ve dekorasyon alanında 120’den fazla Türk şirketi katılıyor. Organizatör firma Medyacity’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, fuarın iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, “Fuarda Türk şirketleriyle toplam 60 milyar dolar fona sahip Katarlı şirketlerin bir araya gelecek. Bu sene diğerlerinden farklı olacak. Daha çok ileri teknoloji, programlama ve bilgi teknolojisi alanlarında uzmanlaşmış firmalar olacak. Geçen sene PTT ve Katar Posta Teşkilatının iş birliğiyle hizmete açılan e-Ticaret sitesini de fuarda göreceğiz” dedi.

YERLİ ANTEN TANITILACAK

Fuarda Türksat’ın yerli imkânlarla üretilen hareket halinde uydu iletişimi sağlayan SOTM anteni de sergilenecek. SOTM (Satcom On The Move) anteni denizlerde ve karada uydu bağlantısı sağlayabiliyor. Hareket halindeyken 6 mbps (upload-yükleme) ile 25 mbps (download-indirme) hızında internet bağlantısı sağlayan sistem Ka-Bant denilen band sistemi üzerinden çalışıyor. Türkiye kıyılarında ve sınırlarında hizmet veren sistem Türksat 5B haberleşme uydusu faaliyete geçtiğinde uydunun kapsama alanı, Afrika, Orta Doğu, Akdeniz ve kıyılarımızdaki tüm denizler şeklinde genişletilmiş olacak.

Yüzde 99,5 oranında kesintisiz iletişim sağladığı belirtilen sistemin benzer hizmet sağlayan diğer firmalara oranla daha ekonomik çözümler sunduğu da ifade ediliyor. SOTM anteni özellikle, kritik haberleşme ihtiyacı olan kurumlar için Türksat tarafından üretildi. Antenin tedarik problemi olmadığı ve güvenli bir haberleşme altyapısının oluşturulması amacıyla geliştirildiği vurgulanıyor.