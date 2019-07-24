Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haziran 2019 itibarıyla kamu sektöründe 15 bin 579, özel sektörde 98 bin 898 olmak üzere, 114 bin 477 engelli işçi çalışıyor. Engelli kamu görevlisi sayısı da 56 bini buldu. Böylece toplam engelli çalışan sayısı 170 bini aştı.