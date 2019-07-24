Haziran 2019 itibarıyla kamu sektöründe 15 bin 579, özel sektörde 98 bin 898 olmak üzere, 114 bin 477 engelli işçi çalışıyor. Engelli kamu görevlisi sayısı da 56 bini buldu. Böylece toplam engelli çalışan sayısı 170 bini aştı.
Engelli çalışan sayısı 170 bin
24.07.2019 - 05:11 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 05:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu bulunanlara yönelik uygulanan istihdam modelleriyle binlerce engelli iş sahibi oldu.
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639145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/639145.aspx
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