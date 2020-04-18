Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün 387 liraya kadar yükselen altının gramı ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin koronavirüs sebebiyle aksayan hayatı kademeli olarak normalleştirmeye başlayacakları haberleri sonucunda dün gün içinde 370 liraya kadar geriledi. Gün içinde 6,95’i gören dolar da 6,82 seviyesine kadar düştü.