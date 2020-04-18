Önceki gün 387 liraya kadar yükselen altının gramı ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin koronavirüs sebebiyle aksayan hayatı kademeli olarak normalleştirmeye başlayacakları haberleri sonucunda dün gün içinde 370 liraya kadar geriledi. Gün içinde 6,95’i gören dolar da 6,82 seviyesine kadar düştü.
Altın-döviz gevşedi
18.04.2020 - 03:42 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 03:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgınının etkisiyle güvenli liman alımlarıyla tarihî zirvesini gören altında dün sert dalgalanma yaşandı.
Etiketler : altın fiyatları,altın,
697430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/697430.aspx
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