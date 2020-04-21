Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kaybetti. Endeks, 1.203,17 puan azalışla 97 bin 742 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi de yüzde 1,26 değer kaybetti.
Borsa ilk yarıda düştü
21.04.2020 - 13:33 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kaybetti.
Etiketler : Borsa,
698281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/698281.aspx
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