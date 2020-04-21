Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,34’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1.326 puanlık azalışa 97 bin 619 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi de 0,99 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
21.04.2020 - 18:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 1,34’lük düşüşle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
698389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/698389.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER