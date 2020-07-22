Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,03’lük hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 37,91 puanlık artışla 118 bin 79,91 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Holding endeksi ise 0,72 azaldı.