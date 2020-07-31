İstanbul Kapalıçarışı'da 6,9720 liradan alınan dolar, 6,9740 liradan, 8,2010 liradan alınan euro ise 8,2030 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,97 liradan, euro ise 8,21 liradan satılmıştı.