İstanbul Kapalıçarışı'da 6,9720 liradan alınan dolar, 6,9740 liradan, 8,2010 liradan alınan euro ise 8,2030 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,97 liradan, euro ise 8,21 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (31 Temmuz güncel dolar ve euro)
31.07.2020 - 08:49 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 6,9740 liradan, euro ise 8,2030 liradan güne başladı.
Etiketler : Dolar,euro,son durum,
721842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/721842.aspx
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