Dün 7,40 lira seviyesinin altını gören dolar/TL, 30 Aralık sabahında spot piyasada 7,3710 lira alış fiyatı, 7,3813 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 9,0521 lira alış fiyatı, 9,0783 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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Dün 7,40 lira seviyesinin altını gören dolar/TL, 30 Aralık sabahında spot piyasada 7,3710 lira alış fiyatı, 7,3813 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 9,0521 lira alış fiyatı, 9,0783 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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