Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,92’lik değer kaybetti. Endeks, 14,28 puan azalarak 1.537,29 puan olurken, toplam işlem hacmi 13,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,03, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.