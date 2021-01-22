Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,92’lik değer kaybetti. Endeks, 14,28 puan azalarak 1.537,29 puan olurken, toplam işlem hacmi 13,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,03, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.
Borsa ilk yarıda düştü
22.01.2021 - 13:50 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,92’lik değer kaybetti.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
761837 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/761837.aspx
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