Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,10’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1,51 puanlık azalışla 1.545,59 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 26 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,67 azalırken, holding endeksi ise 1,47 değer kazandı.
Borsa günü düşüşle kapadı
11.02.2021 - 18:43 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,10'luk düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa istanbul,bist,ekonomi,haberler,
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