Güne 6,96 seviyesinde başlayan Dolar/TL faiz kararı öncesi düşüşe geçti. Saat 14.00’da açıklanacak faiz kararı öncesinde yüzde 0,22 gerileyen parite 6,94 seviyesine indi.
Merkez Bankası faiz kararını birazdan açıklayacak.
Dolar faiz kararı öncesi geriledi
18.02.2021 - 14:12 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararını bekliyor. Dolar/TL yüzde 0,22’lik düşüşle 6,94 geriledi.
Güne 6,96 seviyesinde başlayan Dolar/TL faiz kararı öncesi düşüşe geçti. Saat 14.00’da açıklanacak faiz kararı öncesinde yüzde 0,22 gerileyen parite 6,94 seviyesine indi.
Etiketler : doalr,euro,döviz,
768645 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/768645.aspx
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