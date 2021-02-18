Güne 6,96 seviyesinde başlayan Dolar/TL faiz kararı öncesi düşüşe geçti. Saat 14.00’da açıklanacak faiz kararı öncesinde yüzde 0,22 gerileyen parite 6,94 seviyesine indi.
Merkez Bankası faiz kararını birazdan açıklayacak.