Döviz kurları hafta başından bu yana yatay seyrini sürdürürken 7 Nisan 2021 sabahına değer kazancıyla başladı.
Dün 8,12 seviyelerinde değerlenen dolar/TL yeni güne 8,16 seviyelerinde başladı. Euro/TL de benzer şekilde 9,70 bandında hareket ediyor.
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Döviz kurları hafta başından bu yana yatay seyrini sürdürürken 7 Nisan 2021 sabahına değer kazancıyla başladı.
Dün 8,12 seviyelerinde değerlenen dolar/TL yeni güne 8,16 seviyelerinde başladı. Euro/TL de benzer şekilde 9,70 bandında hareket ediyor.
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