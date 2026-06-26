Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 antrenör alımı yapacak: Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapacak. 56 farklı spor dalını kapsayan dev alımda hem KPSS hem de millilik kriterleriyle adaylar yarışacak. Başvurular Ağustos ayında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.
- Bakan Osman Aşkın Bak, 56 spor dalında 1022, millilik kapsamında ise 29 spor dalında 178 antrenör olmak üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alınacağını belirtti.
- Alımlara ilişkin duyurular Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.
- 56 spor dalında 1022 antrenör alımı için 2024 yılı KPSS P3 puanı esas alınacak ve adaylar sözlü ile uygulamalı sınava çağrılacak.
- 29 spor dalında 178 antrenör alımı ise millilik şartlarını taşıyanlar arasından gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "GSB ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. 56 spor dalında 1022 antrenör, 29 spor dalında ise millilik kapsamında 178 antrenör olmak üzere toplamda 1200 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 Yılı Sözleşmeli Antrenör Alımı ve 2026 Yılı Millilik Kapsamında Sözleşmeli Antrenör Alımına ilişkin duyurular, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre 56 spor dalında toplam 1022 sözleşmeli antrenör alımı yapılacak.
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Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde mezkur esasların ek 2'nci maddesinde yer alan öncelik ve sıralama esasına göre millilik şartlarını taşıyanlar arasından ilan edilen spor dalı ve kontenjan sayısınca da 29 spor dalında toplam 178 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştirilecek.