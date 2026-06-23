Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci geride kaldı, gözler sonuç takvimine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımında son durum ne? Personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamaya göre, personel alımına ilişkin ilan 6 Haziran'da yayımlandı ve başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ile Kariyer Kapısı üzerinden alındı.

Adalet Bakanlığı personel alımında son durum... Personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınav yerleri 16-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında sınav komisyonlarının bağlı bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

Başvurusu kabul edilmeyen ve uygulamalı sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara ise herhangi bir bildirim gönderilmeyecek.

Uygulamalı sınav, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçların önümüzdeki haftalarda Bakanlığın resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 15 bin sözleşmeli personelin kontenjan dağılımı şu şekilde açıklandı:

8 bin personel adliyelerde,

6 bin 100 personel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde,

900 personel ise icra dairelerinde icra kâtibi olarak görev yapacak.

Adayların sonuçlara ilişkin duyuruları Adalet Bakanlığı ve Kariyer Kapısı üzerinden takip etmeleri öneriliyor.

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