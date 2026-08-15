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Spor

Uğur Uçar'dan Galatasaray maçı sözleri: "Galibiyeti kaçırdık"

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Uğur Uçar'dan Galatasaray maçı sözleri:

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

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Uçar, RAMS Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

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Sözlerine yeni sezon dileğiyle başlayan Uçar, "Yeni sezonun herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bütün takımlar için kazasız, belasız bir sezon olur." dedi.

Galatasaray'ın artılarını ve eksilerini iyi analiz ettiklerini aktaran genç teknik adam, "Galatasaray'ın kenar ortalarında ve duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk. Buna özel önlemler aldık. Merkezi daha çok kullanmamaya çalıştık. Kenarlardan atakları sonuçlandırmak istedik. Bugün de bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Geriye düştük ama geri dönmek önemliydi. 2-1'i yakaladık ama sonrasında 10 kişi kaldık. Eksildikten sonra da iyi mücadele ettik. Bugün buradan 1 puanla ayrılıyoruz." diye konuştu.

Kulüp başkanı Savaş Balçık'ın kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Uğur Uçar, "Başkanımıza bir parantez açmak istiyorum. Bize çok iyi bir takım verdi. Yaklaşık 2 aydır 2 bine yakın futbolcu izledik. Bazen getirmek istediğimiz ama gelmeyen oyuncular oldu ama çok özel isimlere gittik." ifadelerini kullandı.

Uğur Uçar
Başlık ResmiUğur Uçar

"OYUNCULARIMIN EMEĞİNE SAYGI DUYULMASI GEREKİYOR"

Uğur Uçar, Galatasaray'ın eksiklerinin konuşularak oyuncularına haksızlık edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde kanat ve santrfor özellikli oyuncu bulunmamasının skoru etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine 39 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Son 4 yılın şampiyonu bir takım var ve aynı futbolcular oynuyor. Ancak bugün oyuncularımın emeğine saygı duyulması gerekiyor. Çok iyi mücadele ettiler, istediklerimizi ve antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıttılar. Ondan dolayı buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Galibiyeti de kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY'IN BİZDE HER ZAMAN YERİ AYRI"

Uğur Uçar, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak sahaya çıkmanın kendisi için özel olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetiştiğini hatırlatan Uçar, "Galatasaray'ın altyapısından yetişip Florya suyunu içtik. Burada A takımda forma giydik, şampiyonluklar yaşadık. Okan hoca hem takım arkadaşımdı hem teknik direktörlüğümü yaptı. Galatasaray'ın bizde her zaman yeri ayrı. Her zaman öyle kalacak. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim." şeklinde görüş belirtti.

"SIRALAMA HEDEFİ BELİRLEMEDİK"

Uçar, tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de sıralama hedefi belirlemediklerini ve maç maç ilerleyeceklerini söyledi.

Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, her maça aynı konsantrasyonla çıkmaları gerektiğini vurgulayarak, "Sıralama konusunda hedef olarak bir şey belirlemedik. Maç maç gideceğiz. Her maça aynı konsantrasyonla hazırlanacağız. Bizim için oyun çok önemli. Ekip olarak oyuna çok kafa yoruyoruz, yenilikleri takip ediyoruz, hep üstüne koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çorum şehrinin kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Uçar, "Şehir, geldiğimizden beri futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Biz geldikten sonraki yükselen bir Çorum FK grafiği var. Başkanımız alabileceğimiz, istediğimiz bütün oyuncuları almaya çalışıyor. Teknik direktör olarak bundan çok memnunum. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Genç teknik adam, kişisel hedefiyle ilgili, "İlk hedefim teknik direktörlüğe başlamaktı. Ondan sonra alt ligde hocalık yapmaktı. Şimdi de Süper Lig'deyim. Basamakları ufak ufak, çalışa çalışa, gecemizi gündüzümüze katarak sağlam adımlarla çıkmayı istiyorum. Hedefim bende kalsın, inşallah ilerleyen yıllarda hep beraber görürüz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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