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Spor

Beşiktaş'ın eski golcüsü Ciro Immobile, futbolu bıraktı

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Beşiktaş'ın eski golcüsü Ciro Immobile, futbolu bıraktı

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İtalyan santrfor Ciro Immobile, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

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İtalyan santrfor Ciro Immobile, son olarak görev yaptığı Fransa ekibi Paris'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, futbolu bıraktığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TA 19 GOL

Beşiktaş'ta 2024-2025 sezonunda 41 maçta 19 gol atan 36 yaşındaki Immobile, Juventus, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla, Lazio ve Bologna gibi takımlarda oynadı.

İtalya Milli Takımı'nda ise 57 maçta görev alan Immobile, 17 gol kaydetti.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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