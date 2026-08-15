Endonezya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Bölge sallanmaya devam ediyor.

Endonezya'nın Flores bölgesi 7, 6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerin 10 km derinliğinde gerçekleşen ana sarsıntının ardından 6,2'lik güçlü bir artçı kaydedildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Flores bölgesi şiddetli bir depremle sarsıldı. Hissedilen güçlü sarsıntının ardından bölgede artçı sarsıntılar da kaydedilirken, yetkililerin saha tarama ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre deprem, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. EMSC, ilk olarak depremin büyüklüğünü 7,5 olarak duyururken daha sonra 7,6 olarak güncelledi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ise Flores bölgesindeki depremin büyüklüğünü 7,7 olarak açıkladı.

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BÖLGEDE 6,2'LİK GÜÇLÜ ARTÇI

Ana sarsıntının ardından bölgede 6,2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

Sarsıntının yetkililer tarafından şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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