Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Endonezya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Bölge sallanmaya devam ediyor.

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Endonezya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Bölge sallanmaya devam ediyor.
Fotoğraf Başlığı Endonezyada 7.5 büyüklüğünde deprem!

Endonezya'nın Flores bölgesi 7, 6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerin 10 km derinliğinde gerçekleşen ana sarsıntının ardından 6,2'lik güçlü bir artçı kaydedildi.

Kaydet
a- | +A

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Flores bölgesi şiddetli bir depremle sarsıldı. Hissedilen güçlü sarsıntının ardından bölgede artçı sarsıntılar da kaydedilirken, yetkililerin saha tarama ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre deprem, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. EMSC, ilk olarak depremin büyüklüğünü 7,5 olarak duyururken daha sonra 7,6 olarak güncelledi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ise Flores bölgesindeki depremin büyüklüğünü 7,7 olarak açıkladı.

ÖNERİLEN HABERLER
Deprem riskini anlamak için kritik adım! Fayın geçmişi mercek altında
GÜNDEM

Deprem riskini anlamak için kritik adım! Fayın geçmişi mercek altında

BÖLGEDE 6,2'LİK GÜÇLÜ ARTÇI

Ana sarsıntının ardından bölgede 6,2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

Sarsıntının yetkililer tarafından şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİM"
AK Parti'nin çeyrek asrında 'gelecek 50 yıl' vizyonu!
"BU HAFTA BEKLİYORUZ"
Buruk, 3 bölgeye acil transfer istedi
G.SARAY KAYIPLA BAŞLADI
G.SARAY KAYIPLA BAŞLADI
Sarı kırmızılılardan 26 yıl sonra kötü bir ilk
KURTULUŞ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ!
KURTULUŞ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ!
Organize suç örgütü elebaşı adalete teslim edildi
ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI!
ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI!
3 vekil ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
CEZAEVİNDEN BÖYLE ÇIKARILDI!
CEZAEVİNDEN BÖYLE ÇIKARILDI!
Serkan Kurtuluş’un iade görüntüleri paylaşıldı
YIL SONU HEDEFİ ŞAŞIRTTI!
YIL SONU HEDEFİ ŞAŞIRTTI!
Gram altın için 11 bin TL tahmini
"YÖNETİM İSTİFA!"
Galatasaray'da Dursun Özbek'e büyük tepki
PİYASALARI SARSACAK SÖZLER!
PİYASALARI SARSACAK SÖZLER!
Trump: Hürmüz'ü Amerikan toprağı ilan edeceğim
3 İLÇEDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
3 İLÇEDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
AK Parti İstanbul'da yükselişte! İşte son anket
'İÇECEĞİME İLAÇ KATILDI'
'İÇECEĞİME İLAÇ KATILDI'
CHP'li Ahmet Baran Yazgan'dan ilk açıklama!
MİLYONLARCA KİŞİYE GİTTİ!
MİLYONLARCA KİŞİYE GİTTİ!
Aynı anda gelen acil durum bildirimi panikletti
AK PARTİ'YE 25. YIL HEDİYESİ
AK PARTİ'YE 25. YIL HEDİYESİ
Bahçeli'nin hediyesindeki detaylar dikkat çekti
İLK TUTUKLAMA GELDİ
İLK TUTUKLAMA GELDİ
Fenerbahçe otobüsü saldırısında yeni gelişme!
BÜYÜK FIRSAT DOĞDU
BÜYÜK FIRSAT DOĞDU
Süper Lig devine Leao müjdesi
ARADAKİ FARK DİKKAT ÇEKİCİ!
ARADAKİ FARK DİKKAT ÇEKİCİ!
İşte partilerin yeni milletvekili sayıları...
TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
G.Saray’ın Martinelli planı suya düştü
DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ!
DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ!
Türkiye el attı, ülke ayağa kalktı
CHP'DE 'ÇETE' SKANDALI!
CHP'DE 'ÇETE' SKANDALI!
“Şapkalılar” adına arayıp tehdit etti, para istedi
2 KATI PARA ALDI!
2 KATI PARA ALDI!
İstanbul'da taksi kullanan Koreli turist dolandırıldı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş'ın eski golcüsü Ciro Immobile, futbolu bıraktı
Ciro Immobile, futbolu bıraktı
Kaydet
Uğur Uçar'dan Galatasaray maçı sözleri:
Uçar'dan G.Saray maçı sözleri: "Galibiyeti kaçırdık"
Kaydet
Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi!
Organize suç örgütü elebaşı Kurtuluş Türkiye’ye getirildi!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.