Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,55’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 34,79 puanlık azalışla 1.330,48 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,41, holding endeksi ise 3,61 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
21.04.2021 - 18:34 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 2,55'lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa,düşüş,ekonomi,haberler,
784619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/784619.aspx
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