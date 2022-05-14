Türkiye Gazetesi

Milyonlarca vatandaşın beklediği düzenleme için sona doğru yaklaşılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlarda (EYT) düzenlemesi için geri sayım başladı. Peki EYT ne zaman çıkacak? Vedat Bilgin EYT için ne dedi? Peki EYT mitingi 2022 ne zaman? EYT kimleri kapsıyor? TGRT Haber’de Ziya Osman Açıkel ve Gözde Altıntepe ile Gün Başlıyor Programına katılan EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran’dan dikkat çeken açıklamalar…

VEDAT BİLGİN’DEN EYT AÇIKLAMASI

"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız” diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" diyerek EYT’lilere müjde verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da EYT için düzenleme hazırlığında bulunduklarını belirterek "Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını yapıyor" ifadelerini kullanmıştı. Yaklaşık 4 milyon EYT’linin gözü yapılacak düzenlemede. Yarın, taleplerini bir kez daha duyurmak için İstanbul Maltepe’de bir araya gelen EYT’liler emekli olmayı bekliyor.

“ÇÖZÜME ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ”

Seçim arifesinde bir kez daha EYT sorununu ifade etmek için İstanbul Maltepe’de miting düzenleyeceklerini söyleyen Gönül Boran Özüpak EYT ile ilgili son gelişmeleri anlattı. Özüpak şunları söyledi: “Çözüme adım adım yaklaşıyoruz. 2023 seçimlerini önemsiyoruz. Yıllardır çalışma yapılıyor, biz hakkımızın verilmesini istiyoruz. Oyalama taktiği istemiyoruz. Yarın mitingde herkes hakkımı isteyeceğim diyecek” dedi.

EYT NEDİR?

EYT, 9 Eylül 1999 tarihinden önce bir sigortalılık kapsamında sigortalı olanları kapsıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın 4/a (SSK) sigortalıları prim günü ve sigortalılık süresi, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları prim günü, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında olanlar hizmet süresi koşullarını sağladıklarında emekli olabiliyordu. Ancak 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle, bir de yaş koşulu getirildi. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için "2022 yılı içerisinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Emeklileri hedef alan dolandırıcılık çetesi çökertildi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri 15 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonla 13 çete üyesini gözaltına aldı. Emeklileri hedef alan dolandırıcılık çetesinin duvar ve internet ilanları ile yaşlıları kredi vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.