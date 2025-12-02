Altın fiyatlarında son dakika! 2 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.760 TL ve ons fiyatı 4.225 dolardan güne başlıyor. Dünkü işlemlerde gram fiyatı en yüksek 5.821 TL ve ons fiyatı 4.264 doları test etmişti. Piyasada son 5 haftanın zirvesine işaret eden bu seviyelerden kâr satışları takip ediliyor. FED’den gelecek hafta faiz indirimi beklentisi devam ederken, Rusya-Ukrayna ateşkesi için diplomatik çabalardan henüz sonuç alınmaması risk iştahını düşürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı aralık ayının ilk işlem gününde 4.264 dolara kadar yükselerek, son 5 haftanın en zirve noktasını test etti. Ardından sarı metalde kâr satışları takip ediliyor. Bugünkü işlemlerde ons fiyatı 4.193 dolara kadar geriledi. TSİ 06:10 itibarıyla ons fiyatında 4.225 dolara yakın denge arayışı devam ederken, günlük bazda %-0,20 değer kaybı yaşanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR EKONOMİ Borsa ve altında yukarı yönlü seyir! BİST 100 haftaya yükselişle başladı

2 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram fiyatına da yansımaya devam ediyor. Spot piyasada işlem gören 2 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.760 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı da dünkü işlemlerde en yüksek 5.821 TL’yi test etmişti.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram satış fiyatı 5.860 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.550 TL’den gerçekleşiyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD’de dün açıklanan Kasım Ayı ISM İmalat Endeksi verisi 48,2 olarak gerçekleşti. Önceki ay 48,7 olan imalat aktivitesi, beklentilerden de daha hızlı geriledi. ISM Üretim İşletme Anketi Komitesi Başkanı Susan Spence, "Yeni siparişler ve istihdam endekslerinin her ikisi düşerek, ekonomik belirsizliğin altını çizdi" derken; bu belirsizlik, FED’den faiz indirimi beklentilerini de yüksek tutmaya devam etti.

ONS İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Gelecek hafta çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararına sayılı günler kala anketlere bakıldığında, 0,25 baz puanlık bir faiz indirimi %87,6 oranla fiyatlanıyor.

Analistler, ons fiyatında 4.150 doların önemli bir destek olduğunu belirterek, “Bu seviyenin korunması halinde altında pozitif görünüm korunabilir. Yukarıda ise, ilk deneme aşılamayan 4.245 dolar direnci takip ediliyor. Bu direncin aşılması ve üzerinde kalıcılık halinde daha pozitif fiyatlamalar gündeme gelebilir” diye konuşuyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Bu arada Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için son günlerde artan diplomatik çabalar da bir yandan takip edilirken; henüz somut bir netice alınamaması ve çatışmaların yer yer devam etmesi de piyasada jeopolitik risk algısını yüksek tutuyor ve “güvenli liman” varlıklara olan ilgi devam ediyor.

Editör:ÖMER FARUK BİNGÖL

Haberle İlgili Daha Fazlası