Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu! İkinci toplantı başladı, ilk rakam masaya geliyor

18 Aralık 2023 13:30 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 14:03

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Ankara'da ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 13.30'da başlayan toplantıya Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık ettiği 5 kişilik hükümet heyeti, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Toplantıda işveren temsilcisi TİSK'in ilk teklifini yapması bekleniyor.

4 ASGARİ ÜCRETLİ İKİNCİ KEZ MASADA

Bu yıl ilk defa asgari ücretin belirlenmesinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçi yer alıyor. Toplantıya katılan TÜRK-İŞ heyetindeki Adana'da hastanede işçi olarak çalışan Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da karayolları işçisi olan Durmuş Öztürk geçim şartlarını anlatarak, yeni yılda geçinebilecek ücret taleplerini dile getirmişti. İşçiler bugün de masada asgari ücretlinin geçim şartlarını anlatmak üzere toplantıda yerini aldı.

HAZİNE VE TÜİK VERİLERİ KOMİSYONDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor.

İLK TEKLİF MASAYA GELECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklama yapmış ve masada rakam konuşulmadığını söylemişti.

Asgari ücrete yapılacak zam için işveren temsilcisi TİSK'in bugün masaya ilk teklifini sunması bekleniyor. Toplantının ardından kamuoyuna bir rakam açıklanması beklenmiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bakanlık ve TÜİK'ten gelen verileri kıyasladıktan sonra zam pazarlığına başlayacak. Gerçekleşecek üçüncü toplantının ardından asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Aynı zamanda toplantıda vergi konusu da masaya yatırılacak. Türk-İş, geçtiğimiz günlerde hükümet ve muhalefete gelir vergisi konusunda önemli bir çağrıda bulunmuş ve taraflara çalışanların vergi dilimlerinin düzenlenmesini istemişti.

Toplantıda hem iş veren hem de işçi tarafı vergi dilimlerinde matrah artırılmasına yönelik talepleri iletecek. Yeniden değerleme oranının yıl için yüzde 58.46 olarak belirlenmesinin ardından çalışanlar yüzde 20'lik vergi dilimine geçecek. Gelir vergisinde dilimlerin yeniden belirlenmesi için görüşmeler sürecek.

5 FORMÜL TEK ZAM

Son iki yılda iki kez zam yapılan asgari ücret için 2024 yılında tek zam yapılması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete tek zam yapılacağına yönelik önemli mesajlar verdi. Türk-İş başta olmak üzere işçi kesimi asgari ücrete çift zammın devam etmesini istiyor. İşveren tarafı ise tek zam yapılmasından yana. Uzmanlar enflasyonun Temmuz ayında beklentinin üzerine çıkması durumunda ise çift zammın yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'da görüşmeler öncesinde açlık sınırı olan 14 bin 25 bin liranın üzerinde bir asgari ücret olacağını söylemişti. Birçok uzman isim bu veriler ışığında asgari ücrete ilişkin zam tahminlerini paylaşıyor. Uzmanlar en az yüzde 35-40 zam bekliyor. Hatta yüzde 50 oranında zam yapılması ihtimali de sıklıkla dillendiriliyor. Bu konuda 5 formül öne çıkıyor. Asgari ücrette öne çıkan 5 zam oranıu şu şekilde;