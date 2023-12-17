Asgari ücret zammına Cumhur'dan çarpıcı öneri! BBP lideri Destici tek zamma karşı çıktı, zam oranı ve rakam verdi

17 Aralık 2023 16:32 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 16:44

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Ankara'da ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın yeniden toplanacak. Milyonlarca çalışan komisyondan çıkacak zam oranının belli olacağı tarihi iple çekiyor. Bu yıl yeniden tek zammın gündemde olduğu asgariş ücret için birçok zam oranı ortaya atılırken Cumhur İttifakı'ndan asgari ücret zammı için çarpıcı öneri geldi. Tek zamma itiraz eden Destici, asgari ücretin en az yapılması gereken rakamı açıkladı.

İŞVEREN MASAYA İLK RAKAMI GETİRECEK

Özel sektörde 8 milyon çalışanı dolaylı olarak ise toplumun tüm genelini ilgilendiren zam oranını belirleyecek Asgari Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 18 Aralık Pazartesi günü yani yarın saat 13.30'da gerçekleştirecek. Bu toplantıda işçi, hükümet ve işveren ilk teklif için masaya oturacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. İlk rakam teklifi ise işveren temsilcisi TİSK'ten gelecek.

TEK ZAM GÜNDEMDE

Son iki yılda iki kez zam yapılan asgari ücret için 2024 yılında tek zam yapılması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete tek zam yapılacağına yönelik önemli mesajlar verdi. Türk-İş başta olmak üzere işçi kesimi asgari ücrete çift zammın devam etmesini istiyor. İşveren tarafı ise tek zam yapılmasından yana.

CUMHUR'DAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Asgari ücrete tek zam yapılma ihtimali beklentileri de artırırken, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici dikkat çeken öneride bulundu. Asgari ücrete tek zamma karşı çıkan Destici, ilk defa rakam dile getirdi. Partisinin genel istişare toplantısında konuşan Destici, enfalsyona ek yüzde 10 refah payıyla asgari ücrete 17 bin TL'nin üzerinde bir zam yapılması gerektiğini söyledi.

Destici şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret ocak ve temmuz ayında iki kez belirlenmeye devam edilmeli ve enflasyonun en az 10 puan üzerinde artırılmalıdır. Bu şekilde asgari ücretlimiz yüksek enflasyona ezdirilmeyecektir. Enflasyon artı, yüzde 10 refah payı verilerek, asgari ücret minimum 17 bin liranın üzerinde olmalıdır."

ASGARİ ÜCRET HANGİ ORANDA KAÇ TL OLACAK?

Yeni yılda asgari ücretin en az yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bu oranla net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Refah payı eklenmesiyle oran yüzde 45, hatta yüzde 50'ye ulaşabilir. Yüzde 45'lik zam durumunda asgari ücret 16 bin 533 liraya çıkacakken, yüzde 50'lik zam durumunda ise yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;