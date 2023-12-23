Bakan Mehmet Şimşek: Borsa oyun alanı değildir

23 Aralık 2023 04:28 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 04:29

Törende konuşma yapan Şimşek, son aylarda hemen hemen her alanda programa bir güven olduğunu belirterek “TL varlıklara ciddi bir talep var. Finansal istikrarın sağlanmasında ivme kazandık. OVPnin hedeflerinden biri sermaye piyasalarını derinleştirmek. Önümüzdeki dönemde OVP ile öngörülebilirlik artacak. Enflasyonun tek haneye düşmesiyle birlikte firmalarımız çok daha makul maliyetlerle kaynağa erişecek. Küresel rekabette bu elimizi güçlendirecek” dedi. Şimşek, aylık enflasyonda ivme kaybı olduğunu, bunun 2024’te hız kazanacağını söyledi. Yatırımcılara da uyarı yapan Şimşek “Borsa sermaye piyasalarının çok değerli bir kurumudur. Bunun sağlıklı işlemesi bizim için çok önemli. Borsanın sağlıklı işlemesi firmaların sağlıklı finansmana erişiminin en önemli itici gücü olacaktır. Borsa bir oyun alanı değildir” diye konuştu.

54 ŞİRKET HALKA ARZ OLDU

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de bu yıl 15 Aralık itibarıyla 54 şirketin halka arz edildiğini ifade ederek şunları kaydetti: Borsa yatırımcı sayısının rekor kırarak 8,5 milyonun üzerine çıktı. Şirketler piyasadan 79,3 milyar lira fon sağladı.