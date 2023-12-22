Bakan Şimşek'ten 'Türkiye’yi 2024’te gri listeden çıkaracağız' mesajı

22 Aralık 2023 02:52 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 02:53

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide son birkaç ayda atılan adımların olumlu sonuçlar verdiğini ancak tozpembe bir tablo çizmediğini söyledi. TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Şimşek, zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekerek “Tam aksine dünyada, ülkemizde ciddi sorunlar var. Yaptığımız uygulamalarla piyasada güven tesis edildi. Dolayısıyla tozpembe bir resim çizdiğim iddiası, doğru bir iddia değil” dedi. Şimşek, programı kararlılıkla uyguladıklarını ve Cumhurbaşkanı’nın da tam desteği olduğunu vurguladı.

Enflasyonla mücadele konusunda gerçekçi hedeflerle adım attıklarını aktaran Şimşek “Şu anda para politikası çok güçlü bir şekilde enflasyonu çıpalamaya başladı, enflasyon beklentileri hızla düşüyor. Önümüzdeki aylarda, piyasanın enflasyon beklentileriyle hedefimiz örtüşecek. Hedeflerimiz gerçekçi” ifadelerini kullandı.

Reel faizlerin çok olması ve yüksek enflasyon sebebiyle vatahdaşın altın talebinin arttığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti: Son 20 yılın yıllık altın ithalatı 8 milyar dolar iken, bu yıl 30 milyar dolara çıkmış. Yüzde 4 olan cari açığın yaklaşık 2,6 puanı altından kaynaklanıyor. Burada yarı yarıya bile bir azalma olursa cari açıkta iyileşme olur. Enflasyonu düşürmek için aldığımız tedbirler cari açığı da azaltacak.

SICAK PARA PEŞİNDE DEĞİLİZ

Sıcak paranın tehlikelerinin farkında olduklarını, bundan dolayı sıcak para peşinde olmadıklarının altını çizen Bakan Şimşek “Sıcak para gelsin, rezervler artsın, rahatlayalım peşinde değiliz. Türkiye’mize kalıcı, sermaye benzeri uzun vadeli kaynak peşindeyiz. Tabii ki doğrudan yatırımları artırmayı arzuluyoruz ama bu bir çırpıda olmuyor, bunun zamana ihtiyacı var. En önemli değişken, fiyat istikrarının sağlanması. Fiyat istikrarını sağlarsak Türkiye, doğrudan yatırım ve uzun vadeli kaynak da çekecek” dedi.

Gelecek yıl ihracatın daralmayacağını, aksine ana ticaret ortaklarının zayıf olan büyüme hızının toparlanmasıyla ihracatın artacağını kaydeden Bakan Şimşek “Bu olmasa bile ihracatımıza öyle güçlü destekler vereceğiz ki. Bu konuda çok samimiyiz. Reeskont kredilerini 10’a katladık. 10 kat daha artırmamız gerekiyorsa artıracağız” açıklamasında bulundu.

KARA PARAYA GEÇİT YOK

Şimşek, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede de kararlılık vurgusu yaparak “2023 yılında 4 bin 624 dosya kapsamında 14 bin 525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlanarak, adli makamlar, kolluk ve istihbarat birimleriyle, ilgili kamu idareleriyle paylaştık. Gri listeden çıkmak için uygulamada etkinlik gerekiyor. Uygulamada etkinlik noktasında da çok mesafe katettik ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile bunları paylaştık. Türkiye 40 FATF standardından 39’uyla uyumlu hâle geldi. Sadece bir eksiğimiz kaldı onu da onu da ocak ayında inşallah yerine getireceğiz. Türkiye inşallah önümüzdeki yıl FATF’ın gri listesinden çıkmış olacak” diye konuştu.

FİNANSMAN AKIŞI BAŞLADI

Dünya Bankasının Türkiye’ye taahhüdünü 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkardığını hatırlatan Şimşek “Türkiye’ye çok ciddi bir kaynak akışı başladı. Türkiye 2023 yılında proje ve program finansmanı amacıyla 7,9 milyar dolar dış finansman buldu. Sadece Dünya Bankasından yakın dönemde 3,5 milyar dolar kaynak sağladık. 2024 yılında inanıyorum ki küresel ve finansal şartlar çok daha elverişli olacak. Bütün şirketlerimiz daha ucuz finansmana erişecek. Enflasyonu düşürdükçe finansal şartlar çok daha elverişli hâle gelecek” diye konuştu.

TARIMA 520 MİLYAR LİRA

Bakan Şimşek, 2023 yılında tarımsal destek programları için toplamda 384 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek “Tarımsal ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetlerinden sağlanan vergisel destekler, küçük ölçekli çiftçilerimize sağladığımız destekler kapsamında 2024 yılında tam 136 milyar lira vergiden vazgeçiyoruz. 2024 yılında tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı 520 milyar lira destek vereceğiz; bu, millî gelirin yüzde 1,3’üne tekabül ediyor” diye konuştu.