Mehmet Şimşek iddialara son noktayı koydu! 'Suriyeliler vergi vermek zorundalar ve veriyorlar'

21 Aralık 2023 14:29 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 14:30

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı bütçesini belirlemek için düzenlenen TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Suriyelilerin vergi ödemediği iddialarına yanıt veren Şimşek, "Suriyeli veya başka ülke uyruklu insanlara yönelik herhangi bir vergi istisnası yoktur. Suriyeliler vergi vermek zorundalar ve veriyorlar" dedi.

TBMM'deki konuşmasında Şimşek, enflasyon hedefleri, para politikası ve desteklere değindi. Türkiye'nin mevcut ekonomik görünümü anlatan Şimşek, 'Suriyeliler vergi ödemiyor' iddialarını da yalanladı.

"SURİYELİLER VERGİ ÖDEMEK ZORUNDALAR"

Suriyelilerin, diğer tüm yabancılar gibi vergi ödemek zorunda olduğunu belirten Şimşek, şunları söyledi:

Bir eleştiri geldi. Dediler ki ‘Suriyeliler vergi vermiyor.’ Ülkemizde bulunan yabancılar, şirket kurarlarsa kurumlar vergisine, işletme açarak şahsi faaliyetlerde bulunuyorlarsa gelir vergisine tabidir. Ülkemizde bulunan Suriyeliler veya başka bir ülke uyruklarına yönelik herhangi bir ait bir özel vergi istisnası yoktur. Suriyeli veya başka ülke uyruklu insanlara yönelik herhangi bir vergi istisnası yoktur. Suriyeliler vergi vermek zorundalar ve veriyorlar.

Şimşek, Kayıt dışı, vergi ödemeden çalışma sorununun Türkiye'de sadece yabancılarla ilişkili olmadığını söyledi.

Kayıt dışı istihdamın geçmişteki yüksekliğine dikkat çeken Şimşek, "Biz kayıt dışı çalışma oranını düşürdük.Yüzde 50'lerden yüzde 27'lere kadar getirdik ama alacağımız daha mesafe var" dedi.