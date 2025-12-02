Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi aralık ayına hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk işlem gününde %2 primle 11.116’dan kapanış yaptı. Son 1 ayın zirvesine çıkan BİST 100 için 11.150-11.250 kritik diren olarak gösteriliyor. Gözler yarınki TÜFE verisine çevrilirken, İTO tarafından açıklanan İstanbul enflasyonunun %1.19 ile son ayların en düşük seviyesinde gerçekleşmesi ve İSO imalat göstergesindeki toparlanma, borsada da moralleri yükseltiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi aralık ayına güçlü bir başlangıç yaptı. BİST 100 dünkü işlemleri yüzde 2 oranında prim yaparak 11.116 puandan tamamladı. Endeks gün içerisinde en yüksek 11.125 seviyesini de test etti.

Son olarak 3 Kasım işlemlerinde 11.158’i gören borsa endeksi, son 1 ayın da en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Aralık işlemlerinde endeks, 50 günlük ortalamaya işaret eden 10.940 direncini ve psikolojik 11.000 direncini aşarak pozitif bir görünüm sergiledi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Piyasalarda “Borsadaki yükseliş devam edecek mi?”, “Borsa neden yükseliyor?” soruları artarken; analistler, endeksin teknik olarak önemli bir direnç bölgesine yaklaştığını belirterek, “11.150-11.250 bandında bulunan bu bölge, aynı zamanda son 2 aydır aşılamayan bir hat olarak öne çıkıyor. Bu direnç bölgesinin geçilmesi halinde borsada ivmenin hız kazandığı görülebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

GÖZLER KASIM TÜFE VERİSİNDE

Borsada muhtemel kâr satışları durumunda ise 10.800-11.000 bandının ilk destek olarak izleneceğini aktaran analistler, “Bu bölgenin üzerinde kalıcılık, pozitif görünümü destekleyebilir. Yarın açıklanacak kasım enflasyonu, borsa için de kritik öneme sahip. Düşük gelebilecek bir TÜFE verisi, faiz indirimlerine kapıyı aralayabilir. Hisse senetleri için daha pozitif bir zemin oluşabilir” ifadelerini kullanıyor.

İTO ENFLASYONU MORAL VERDİ

TÜİK öncesinde İstanbul enflasyonunun geldiğini hatırlatan analistler, “İTO tarafından açıklanan kasım verileri, mega kentte perakende fiyatlarda aylık %1,19 gibi son dönemin en düşük artışına işaret etti ve moral verdi. İSO Türkiye İmalat PMI Endeksi de kasımda 46,5’ten 48 yükseldi ve 9 ayın zirvesine yöneldi. Enflasyonda düşüş ve imalatta toparlanma sinyalleri borsaya da destek oluyor” şeklinde konuşuyor.

PARA GİRİŞİ OLAN VE YÜKSELEN HİSSELER

1 Aralık işlemlerinde ASTOR Enerji, Aselsan, Pegasus Hava Yolları, Halkbank ve Sabancı Holding en fazla para girişi yaşanan ilk 5 hisse oldu.

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında ise Graintürk Holding, Halkbank, Europower Enerji, Aksa Enerji ve Vakıfbank %10-%5,21 arası primle en fazla yükselen ilk 5 hisse arasında yer aldı.

