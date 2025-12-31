Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 2025 yılını %14,55 yükselişle 11.261 seviyesinden tamamladı. Ancak söz konusu prim, bu yıl %31 olarak gerçekleşmesi beklenen enflasyonun altında kaldı. Böylece borsada 2025, reel kayıp yılı olarak geride kalıyor. BİST 100 kapsamındaki 57 şirket yılı yükselişle tamamladı. En çok yükselen BİST 100 hissesindeki prim ise %1000’i aştı. İşte borsada bu yıl en çok yükselen ve düşen hisseler…

Piyasalarda 2025 yılı, bugünkü işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte son buldu. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yılın son işlem gününde 11.261 puandan kapanış yaptı. Endeks, 2024 yılını 9.830 seviyesinden bitirmişti. Böylece BİST 100 endeksi 2025 yılını %14,55 primle geride bıraktı.

Ancak BİST 100’deki bu prim, %31 olarak gerçekleşmesi beklenen 2025 yıl sonu enflasyon rakamının altında kalarak, reel olarak değer kaybına işaret etti.

REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ

Yıl boyunca içeride faiz ve enflasyon başta olmak üzere makroekonomik verilerdeki gelişmelerden ve küresel tarafta da jeopolitik risklerle küresel ticaret gerilimlerinden etkilenen BİST 100 endeksi, 2025’te en düşük 8.872 puanı test etti. Borsa, bu yıl ağustos ayında da 11.605 ile rekor seviyesini gördü. Endeksin yıllık kapanışını rekora yakın seviyelerden yapması dikkat çekti.

BORSADA 2026 BEKLENTİLERİ

Borsada gelecek yıl da “dezenflasyon sürecinin devamı ve buna bağlı olarak faizlerde gerileme” ana tema olarak öne çıkıyor. Merkez Bankası 2025 yılını %38,00 politika faizi ile tamamlarken, 2026 bu oranın %30 ve daha altında düşebileceği beklentileri öne çıkıyor.

Enflasyonun da 2026 sonunda %23-%25 bandında oluşabileceği anketlere yansırken, bu tabloda CDS risk priminde düşüş ve borsada risk iştahında artış yaşanabileceği ifade ediliyor.

2026 BİST 100 HEDEF FİYAT!..

Aracı kurumlar da strateji raporlarında borsada beklentilerini açıkladı. Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan raporda, BİST 100 endeksi için 12 aylık dönemde 15.200 seviyesi hedef fiyat olarak öngörüldü. Gedik Yatırım’ın beklentisi ise 16.069 hedef fiyat seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu tahminler, endekste gelecek yıl %35 civarında prim beklentisini öne çıkarırken; bu tahminlerin, beklenen enflasyonun da üzerinde olduğu görüldü.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 endeksi kapsamında 2025 yılında en çok yükselen ilk 10 hisse şöyle sıralandı:

-DSTKF: 555,00 TL (%1,181)

-IEYHO: 66,55 TL (%503,90)

-MAGEN: 38,12 TL (%395,06)

-KTLEV: 21,44 TL (%376,86)

-PASEU: 135,50 TL (%358,39)

-RALYH: 228,70 TL (%310,47)

-ASELS: 231,70 TL (%219,99)

-KUYAS: 53,50 TL (%158,45)

-EFOR: 24,20 TL (%148,27)

-ENERY: 9,59 TL (%132,12)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında 2025’te en çok düşen ilk 10 hisse ise şunlar oldu:

-VESTL: 28,70 TL (%-59,75)

-TUREX: 7,07 TL (%-57,13)

-REEDR: 6,61 TL (%-53,94)

-TSPOR: 1,07 TL (%-50,31)

-KONTR: 11,52 TL (%-42,11)

-SASA: 2,78 TL (%-31,70)

-ZOREN: 3,07 TL (%-29,59)

-YEOTK: 36,54 TL (%-29,32)

-ARCLK: 101,00 TL (%-28,87)

-TTRAK: 519,50 TL (%-26,36)

