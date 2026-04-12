Türkiye deprem kuşağında bir ülke ve yapı stokumuz alarm veriyor. Hükûmet, eski binalarını yenilemek isteyen vatandaşlar için 3 milyon liralık dev kentsel dönüşüm kredisini devreye aldı. Verilen destek miktarı bir dairenin yenilenmesi için yeterli seviyede. Dünya genelindeki kentsel dönüşüm modelleri incelendiğinde, Türkiye Japonya’dan sonra en kapsamlı desteği sunan ülke konumuna yükseldi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Hükûmet, deprem riski altındaki vatandaşın can güvenliğini korumak için dünyada benzerine az rastlanır cinsten, bugüne kadarki en büyük finansal adımı attı. 3 milyon liraya kadar çıkarılan kentsel dönüşüm kredisi, mülk sahiplerine kendi binalarını inşa etme gücü verirken, sunduğu geniş kapsamlı finansmanla küresel ölçekte Japonya dışındaki hiçbir ülkede örneği olmayan devasa bir modele dönüştü. Bu imkân, inşaat maliyetlerinin arttığı bir dönemde vatandaşın önüne konulmuş en somut çözüm yolu olarak öne çıkarken; sadece belirli güçlendirme işlerine kısıtlı hibe veren ABD-Kaliforniya ve dar kapsamlı konut takası uygulayan Singapur modellerini finansal hacim ve kapsam bakımından açık ara geride bırakıyor.

VAKİT KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK

Deprem kuşağındaki bir ülkede yaşlı binalarda beklemek her geçen gün daha büyük bir risk teşkil ederken, devletin sağladığı bu 3 milyon liralık can suyu, mülk sahiplerine piyasa şartlarından etkilenmeden yuvalarını sağlamlaştırma imkânı sunuyor. Bu fırsatı heba etmek sadece ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda muhtemel bir afet karşısında can güvenliğini tehlikeye atmak anlamına geliyor. Artık vakit kaybetme lüksümüz kalmadı; mülk sahiplerinin dünyada eşi benzeri bulunmayan bu tarihî fırsatı kaçırmadan, güvenli yarınlar için hemen harekete geçmesi hayati önem taşıyor.

BİNA CEPHELERİNE TABELALAR ASILMALI

Dönüşümü üstlenen inşaat firmaları, şantiye alanlarına ve bina cephelerine “Bu yapı devlet desteğiyle dönüşüyor” tabelalarını asarak toplumsal bir cesaret dalgası başlatmalı. Bir binanın yenilenmesi, tüm mahallenin dönüşüm fitilini ateşleyeceği için bu görsel ilanlar vatandaşın kararsızlığını bitirecek en büyük güç olacaktır.

ŞİMDİ HAREKETE GEÇME ZAMANI

3 milyon liralık bu kredi paketi, inşaat maliyetlerinin ve faizlerin arttığı bir dönemde vatandaşa sunulmuş bir can suyu oldu. Şartlar uygunken, devlet desteği bu kadar güçlüyken ‘yarın yaparız’ demek, olası bir depremde telafisi imkânsız acılara kapı aralayabilir. Şimdi harekete geçme ve devletin sunduğu bu büyük imkânı güvenli bir yuvaya dönüştürme zamanı.

2 MİLYON 333 BİN KONUT DÖNÜŞTÜ

Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm seferberliğinde Nisan 2026 itibarıyla 2 milyon 333 bin bağımsız bölümün yenilenmesi tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. Mevcut durumda 400 bin birimin inşaat süreci aktif olarak devam ederken, ülke genelinde hâlâ 1,5 milyonu riskli, 600 bini ise acil dönüşmesi gereken toplam 2,1 milyon birimlik bir yapı stoku hedef kapsamındaki yerini koruyor.

İDEOLOJİK BLOKAJI DEVLET ÇÖZÜYOR

Geçmiş dönemde özellikle CHP’li belediyelerin kentsel dönüşüm projelerini ‘rant’ bahanesiyle mahkemelere taşıması veya onay süreçlerini işgüzarlık yaparak yavaşlatması, binlerce canın risk altında kalmasına sebep oldu. Hükûmetin sunduğu bu yeni ve engellenemez kredi modeli, yerel yönetimlerin siyasi oyunlarını boşa çıkararak doğrudan vatandaşa nefes aldırıyor.

TÜRKİYE 2. SIRADA!

Dünya genelindeki kentsel dönüşüm modelleri incelendiğinde, Japonya yüzde 90’a varan hibe oranlarıyla en kapsamlı sistem olarak öne çıkarken Türkiye sunduğu 3 milyon liralık dev kredi paketiyle bu alanda Japonya’dan sonra ikinci sıraya yerleşti. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde sadece sismik güçlendirme odaklı (Earthquake Brace + Bolt” -EBB-) kısıtlı nakit hibeler verilirken, Singapur’da ise devlet eski binaları zorunlu satın alıp yeni konut teklifi sunarak süreci yönetiyor. Ancak ABD ve Singapur’daki bu uygulamalar, Türkiye ve Japonya’nın vatandaşa sunduğu binayı sıfırdan inşa etme imkânı sağlayan geniş kapsamlı desteklerin oldukça gerisinde kalıyor. Türkiye, devreye aldığı bu yeni finansal modelle konut güvenliğini sağlama konusunda küresel ölçekte en iddialı iki ülkeden biri olduğunu da kanıtlamış oldu.





