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    Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! 'Kararlı mücadelemiz devam edecek'

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. TÜFE'nin beklentilerin altında gerçekleştiğine dikkat çeken Yılmaz, enflasyonun düşüşü için tarih vererek, "Kararlı mücadelemiz devam edecek" dedi.

    Cevdet Yılmaz&#039;dan enflasyon mesajı! &#039;Kararlı mücadelemiz devam edecek&#039;
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı enflasyon verilerini değerlendirdi. TÜFE'nin aralık ayında yüzde 2,93 yıllık bazda yüzde 64,77 arttığını belirten Yılmaz, "2024 yılı ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir" dedi.

    Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde Orta Vadeli Program’daki yıl sonu öngörüsü altında kalmayı başardıklarına dikkat çekti. Uygulanan para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün temmuz ayından bu yana devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

    "TÜFE’deki değişim temmuz ayında yüzde 9,49 seviyesinden, aralık ayında yüzde 2,93 seviyesine gerilemiş, çekirdek enflasyonun takibinde kullanılan C endeksinde temmuz ayındaki artış yüzde 9,61’den aralık ayında yüzde 2,31 seviyesine düşmüştür. 2022 yılı için açıklanan aylık enflasyon oranlarının ortalaması yaklaşık yüzde 4,26 düzeyindeyken, son dört ayda açıklanan aylık enflasyon oranları ortalaması yaklaşık yüzde 3,60 düzeyindedir.

    Yurt içi üretici enflasyonu, 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,22 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık bazda yurt içi üretici enflasyonu TÜFE’nin oldukça altında yatay bir seyir izlemektedir. 2024 yılı ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Cevdet YılmazEnflasyon
    Haberler > Ekonomi > Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! 'Kararlı mücadelemiz devam edecek'
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