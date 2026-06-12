Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği tarafından yayımlanan rapora göre; küresel havacılık sektörünün 2026 kâr beklentisi, jet yakıtı fiyatlarındaki artış ve uçuş kesintileri sebebiyle 41 milyar dolardan 23 milyar dolara düşürüldü. Kâr marjları da pandemi sonrası en düşük seviyelere gerilerken, dikkatler borsada işlem gören THYAO, PGSUS ve TAVHL şirketlerine çevrildi. İnfo Yatırım tarafından yapılan analizde, yeni hedef fiyat tahminleri paylaşıldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Havacılık sektörünün “Orta Doğu'daki savaş ve özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından nasıl etkilenebileceğine” dair kritik bir rapor yayımlandı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yayımlanan rapora göre; havacılık sektörünün 2026 yılı kâr beklentisi, jet yakıtı fiyatlarındaki artış, tedarik sorunları ve uçuş kesintileri sebebiyle 41 milyar dolardan 23 milyar dolara düşürüldü. Bu revizyon, aynı zamanda yaklaşık yarı yarıya bir düşüşü de öngörüyor.

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JET YAKITI FİYATLARI İKİ KAT ARTTI

28 Şubat 2026'da Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla küresel petrol arzının en az %10'u kesildiğine değinilen raporda, bu durumun, 1973 ve 1979 krizlerini aşan bir arz şokuna yol açtığı ifade edildi. Jet yakıtı fiyatlarının ise şubat ayından itibaren neredeyse iki katına çıktığı hatırlatılan raporda, “Tüketiminin yaklaşık %60'ını ithal eden Avrupa bu durumdan en çok etkilenen bölge oldu. Sektördeki sıkıntının temel kaynağı talep azalması değil, aşırı maliyet artışları” ifadelerine yer verildi.

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PANDEMİ SONRASI EN DÜŞÜK SEVİYE…

Raporda, küresel havacılık sektöründe net kâr marjının yüzde 2’ye düşebileceği ve bunun da Kovid-19 salgının ardından sonra en düşük orana işaret edebileceği aktarılarak; yolcu trafiğinde büyüme beklentisi %4,9'dan %2,1'e çekildi. Orta Doğu yolcu trafiğinde ise %11,4'lük daralma beklentisi öne çıkarıldı. Afrika, Asya-Pasifik ve Latin Amerika’da ise güçlü büyüme beklentisi devam etti.

DİKKATLER BORSA ŞİRKETLEİRNDE

Küresel havacılık sektörünün yaşadığı bu türbülansta dikkatler bir yandan borsada işlem gören THYAO, PGSUS ve TAVHL şirketlerine çevrildi. Yerli havayolu şirketlerinin iç hat ağırlıkları, alternatif dış hat uçuşları ve kargo taşımacılığı gibi faaliyetlerle, Orta Doğu’daki riskleri minimize ettiği ifade ediliyor. İnfo Yatırım tarafından yapılan son analizde ise; artık daha normal geçmesi beklenen 2027 yılı dikkate alınarak, 3 havacılık şirketi için gelecek 12 aylık dönemde yeni hedef fiyat tahminleri paylaşıldı.

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Buna tahminler şöyle:

THYAO: 373,25 TL (11 Haziran kapanış: 293,25 TL)

PGSUS: 218,50 TL (11 Haziran kapanış: 165,50 TL)

TAVHL: 423,70 TL (11 Haziran kapanış: 259,00 TL)

Önemli Uyarı: Bu içerik, aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle değildir.

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