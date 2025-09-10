Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emlak vergisinde düzenlemeye ilişkin Beştepe'den açıklama: Cevdet Yılmaz'dan vatandaşa net mesaj

Emlak vergisinde düzenlemeye ilişkin Beştepe'den açıklama: Cevdet Yılmaz'dan vatandaşa net mesaj

Emlak vergisinde hangi düzenleme yapılacak sorusunun cevabı merak edilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz "Hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem de vatandaşın haksız bir fiyatla karşılaşmamasını sağlayacak bir denge kurmaya çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Emlak vergisinde düzenleme dair detayları aktaran Yılmaz "Hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem de vatandaşın haksız bir fiyatla karşılaşmamasını sağlayacak bir denge kurmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 

Düzenlemenin esas itibarıyla yerel yönetimlerin konusu olduğunun altını çizen Yılmaz "Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin belirlediği rakamlar bunlar. Ve biz de vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız. Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda partimizin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, ilgili bakanlıklarımız, grubumuz, ortak bir çalışma sürdürüyorlar. Meclisimiz açıldığında bu kanuni düzenleme gerektiren bir şey. Meclisimiz açıldığında bu hazırlıklar meclisimizin takdirine gelecektir diye inanıyorum" dedi. 

"DENGE KURMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Konuya dair ana prensiplere dikkat çeken Yılmaz "Tabii ki 4-5 yılda bir yapılıyor bu güncellemeler. Dolayısıyla bir miktar burada bir güncelleme olması normal. Yerel yönetimlerin finansmanının sürdürülebilirliği açısından da önemli ama bir taraftan da vatandaşımıza haksız, çok yüksek birtakım artışlarla vatandaşımıza bir maliyet çıkarılması da yanlış. İşte bu dengeyi bu düzenlemeyle sağlamayı öngörüyoruz. Daha hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem de vatandaşın haksız bir fiyatla karşılaşmamasını sağlayacak bir denge kurmaya çalışacağız" sözlerini kullandı. 

 

