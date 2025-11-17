Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CultureCIVIC Kültür Sanat Destek Programı kapsamındaki Yapısal Destek Hibe Programı'nın dördüncü açık çağrı döneminde desteklenen projeler belli oldu. 2 Şubat’taki yangında zarar gören “Fabrika Ayvalık” da destek kapsamına alındı.



Kuruluşların bağımsız olarak faaliyet gösterme kapasitesini geliştirmeyi ve faaliyetlerini sürdürmelerini amaçlayan Yapısal Destek Hibe Programı, hem büyükşehirler hem de bu merkezler dışında faaliyet gösteren kültür-sanat alanındaki kuruluşlara ve ilgili sivil toplum çalışmalarına kapasite artışına yönelik konularda mali destek sağladı.



Fabrika Ayvalık'ın son hali

19 Ağustos - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşen açık çağrıya toplam 132 başvurunun yapıldığı açıklanırken, CultureCIVIC ekibi tarafından yapılan teknik değerlendirme sonrasında, geçtiğimiz 2 Şubat'ta çıkan yangınla adeta küle dönen "Fabrika Ayvalık" olarak da isimlendirilen Ayvalık Sanat Fabrikası'nın da, Yapısal Destek Hibe Programı'ndan yararlandırılmasına karar verildi.

Yangında büyük hasar almıştı

SEVDA KILIÇ

