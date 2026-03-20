Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 36 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Geri ödeme listesine alınan ilaçlar; hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın karşıladığı ilaçlarla ilgili yeni bir müjde verdi. Bakan Işıkhan, 27 tanesi yerli olmak üzere 36 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Işıkhan şunları söyledi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda;

Hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere,

Diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan,

Farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik.

Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."

