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    • Hazırlıklar tamam, deprem fonu kuruluyor! İmza için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildi

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesi için oluşturulacak Afet Yeniden İmar Fonu hakkında konuştu. Şimşek, "Afet bölgelerinde, özellikle 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projeleri, planlı şekilde ve kurumların eşgüdümü içinde finanse edilecek" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Hazırlıklar tamam, deprem fonu kuruluyor! İmza için Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a gönderildi
    Deprem, Bakan Şimşek, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, afet bölgelerinde yeniden imar ve inşa için kullanılacak olan Afet Yeniden İmar Fonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Geçen yıl yasalaşan kanunla altyapısı oluşturulan fonun işleyişine ilişkin yönetmeliğin hazırlanıp Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini belirten Şimşek, "Afet bölgelerinde, özellikle 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projeleri, planlı şekilde ve kurumların eşgüdümü içinde finanse edilecek" dedi.

    BAKANLIĞA BAĞLI OLACAK

    Şimşek, fonun AFAD tarafından doğal afetler sonrasında 'afet bölgesi' olarak ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması için kurulduğunu ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olacağını söyledi.

    Şimşek, fonun yönetim kurulunun Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluştuğunu bildirdi.

    Hazırlıklar tamam, deprem fonu kuruluyor! İmza için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildi

    BAĞIŞ, YARDIM, HİBE VE TAHVİL KREDİLERİNDEN OLUŞACAK

    Fonun kaynaklarına ilişkin de bilgi veren Şimşek, "Bu kaynaklar, yurt içi ve dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım, hibe ve tahvil dahil krediler ile bütçeye bu amaçla konulacak ödenekten oluşacak" diye konuştu.

    Şimşek, fonun bu kaynakları kanunda belirtilen amaç doğrultusunda ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde ilgili projelere, gerçekleşmelere bağlı olarak aktaracağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

    "Fonun yapısı ve işleyişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Afet Yeniden İmar Fonu Yönetmeliği'ne ilişkin çalışmalar tamamlandı ve düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

    Yönetmeliğin yayımlanması sonrasında afet bölgelerinde, özellikle 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projeleri, planlı bir şekilde ve kurumların eş güdümü içinde finanse edilecektir."

    Hazırlıklar tamam, deprem fonu kuruluyor! İmza için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildi

    DIŞ FİNANSMANDAN YARARLANILACAK, SAYIŞTAY DENETLEYECEK

    Bu sayede, öncelikle uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman imkanlarından yararlanılmasının, kaynakların verimli, etkin ve şeffaf şekilde kullanılmasının sağlanacağını vurgulayan Şimşek, "Fon, bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek ayrıca Sayıştay denetimine de tabi olacak. Bu çerçevede, belirlenen amaçlar doğrultusunda ilgili kurumlarımızla yakın işbirliği içinde çalışmalarımız devam edecek" dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    DepremBakan Şimşek
    Haberler > Ekonomi > Hazırlıklar tamam, deprem fonu kuruluyor! İmza için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildi
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