Piyasalarda hareketli hafta tamamlandı! İşte yatırım araçlarının getirisi...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kaldı. İçeride temmuz ayı enflasyon verisi, haftanın en önemli gündem maddesi olarak izlendi. Pazartesi açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda %2,06 ve yıllık bazda da %33,52 olarak gerçekleşti. Veriler, tahminlerin altında geldi ve eylülde TCMB’den faiz indirimi beklentileri devam etti.

‘TARİFE’ SAVAŞLARI

Dış piyasalarda ise ABD tarafından açıklanan tarifeler izlendi. Rus petrolü almaya devam edeceğini açıklaya Hindistan’a %25 ek tarife daha getirildi. Böylece bu ülkeye tarife %50’ye çıktı. Çin Dışişleri Bakanlığı da Rusya dahil olmak üzere bütün ülkelerle ekonomik ve ticari iş birliği yapmalarının meşru olduğu açıklamasında bulunarak; Rus petrolü almaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.

FED’E DAİR GELİŞMEELR

Öte yandan FED’e dair gelişmeler de takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ekonomi Danışmanı olarak görev yapan Stephen Miran'ı, FED Yönetim Kurulu'na aday olarak gösterdi. Trump ile yakın çalışan Miran, FED’in faiz kararlarında oy yetkisine sahip olacak. 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapması beklenen Miran’ın, Trump'ın “faiz indirimi çağrılarını” destekleyebileceği ileri sürülüyor.

BİLANÇOLAR İYİ GELİYOR

Borsa şirketlerinin ikinci çeyrek bilançoları da devam ederken, finansal sonuçların beklentilerden daha iyi gelmesi piyasalara pozitif yansıdı. Ünlü&CO Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; “BİST 100 endeksi 10.900-11.000 bandının üzerini test etmeye başladı. Yükselişin devamı için bu bölgenin geride bırakılmasının kritik olduğunu düşünmeye devam ediyoruz” denildi.

ALTIN FİYATLARI İVMELENDİ

Altın fiyatlarında da bu hafta ivmelenme dikkat çekti. Geçen hafta 3.362 dolardan kapanış yapan ons, bu hafta en yüksek 3.409 doları test etti. Haftanın son işlemeleri ise 3.390 dolara yakın devam ediyor. Bu hafta %1 prim yapan ons; tarife tehditleri, FED’den faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler ve ABD’de 1 kiloluk külçe altına da vergi getirilebileceği iddialarından destek buldu.

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİSİ

Bütün bu gelişmelerle birlikte (TSİ 18:10 itibarıyla) bu hafta yatırım araçlarının getirileri şöyle:

-Dolar haftalık bazda %0,07 gibi oldukça sınırlı bir primle 40,68 TL’ye yöneldi.

-Euro %0,68 prim yaptı ve 47,46 TL’den haftayı tamamlamaya hazırlanıyor.

-Gram altın fiyatı bu hafta %0,93 artışla 4.435 TL’ye yükseldi.

-Para Piyasası fonlarında haftalık getiri %0,85 olarak gerçekleşti.

-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 10.972 puandan kapanış yaptı. Endekste haftalık prim %2,1 oldu.