Turkcell ile Google Cloud işbirliğinin Türkiye'ye yapacağı yatırım miktarı belli oldu. Proje kapsamında Google 2 milyar dolar, Türkcell ise 1 milyar dolar yatırım yapacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli bir rakam, bu diğer yatırımları da tetikleyecek." dedi.

Geçtiğimiz gülerde Turkcell ile Google Cloud arasında Türkiye'de "Google Cloud Bölgesi" kurulmasına yönelik stratejik işbirliği anlaşması yapıldı. Anlaşma kapsamında Turkcell, Türkiye'de 2028-2029 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan yeni Google Cloud Bölgesi için gerekli altyapının sağlanmasında Google Cloud ile işbirliği yapacak ve veri merkezi ağını genişletecek. Söz konusu bölge üç veya daha fazla alandan oluşacak.

GOOGLE'DAN TÜRKİYE'YE 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Google Cloud, Türkiye'ye yapacağı yatırım tutarını açıkladı. Google Cloud EMEA Güney Bölgesi Başkan Yardımcısı Anthony Cirot, “Türkiye'deki bulut bölgesine 2 milyar dolar yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.

TURKCELL'DEN 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Söz konusu yatırımla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Turkcell 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud'un 2 milyar dolar yatırım yapacak olması ülkemiz açısından memnuniyet verici." dedi.

"ÖNEMLİ BİR RAKAM, DİĞER YATIRIMLARI DA TETİKLEYECEK"

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "(Turkcell-Google Cloud) Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli bir rakam, bu diğer yatırımları da tetikleyecek."

