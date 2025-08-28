Üreticiye bedelsiz yer markete mecburi alım! Hal yasası 1 Ekim'de Meclis'e geliyor

HABER MERKEZİ / ANKARA - Yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen hal yasası için çalışmalar yeniden başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini azaltarak, vatandaşın ürüne daha az maliyetle erişimini sağlamak için toptancı hallerine ilişkin kuralları yeniden düzenleyen taslakla ilgili çalışmanın sürdüğünü kaydetti.

Bolat “1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Hal Kanunu’nda, çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmış olup, sektörden gelen talepler ve uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle değişiklik çalışmaları yürütülüyor” dedi. Bolat, hâlihazırda sebze ve meyvelerin toptan fiyatları, perakende fiyatları ve toptan işlem hacimlerinin yakından takip edildiğini, yoğun denetim faaliyetleri yürütüldüğünü ve mevzuata aykırı eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında gerekli yaptırımların uygulandığını hatırlattı.

TASLAKTA NE VAR?

Öte yandan, mayıs ayında kamuoyu görüşüne açılan yeni Hal Kanunu taslağı ile özellikle sebze ve meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini azaltarak, vatandaşın ürüne daha az maliyetle erişimini sağlamak için toptancı hallerine yeni kurallar getiriliyor. Ticaret Bakanlığının taslağı ile üretici örgütlerine kira, arsa, depolama ve nakliye desteğinin verilmesi, üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasındaki farkın azaltılması amacıyla belirli nitelikteki marketlerin satışa sunacakları sebze ve meyvelerin belli bir kısmını aracısız olarak üretici ve üretici örgütlerinden satın alması zorunluluğu öngörülüyor. Üreticiler ve üretici örgütlerinden satışa sunacağı malların yüzde 20’sini geçmemek üzere belirlenecek oranda mal temin etmeyen perakendecilere aykırılığın tespit edildiği her yıl için 50 milyon TL ceza verilecek.

Malların üzerine eklenen aracı maliyetlerini azaltmak amacıyla aynı hal içinde komisyonculardan komisyonculara ve tüccarlardan tüccarlara mal devri ve satışı yasaklanıyor. Serbest rekabeti engellemek amacıyla anlaşma yapılması, piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, eylemleri için hâlen 177 bin 340 TL olarak uygulanan idari para cezası, daha caydırıcı olması için 1 milyon TL’ye yükseltiliyor. Bozulan ürünlerin imhası için belirlenecek usul ve esaslara aykırı hareket ederek ürünleri çöpe veya başka bir alana dökenler için 200 bin TL idari para cezası müeyyidesi getiriliyor. Taslağın TBMM’nin çalışmalara başlayacağı 1 Ekim’den sonra yasalaştırılması planlanıyor.