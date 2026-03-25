Orta Doğu’daki savaşın küresel petrol arzında oluşturduğu krize karşı çözüm arayışları hız kazandı.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Suudi Arabistan’ın enerji devi Saudi Aramco, Hürmüz Boğazı’ndaki kesinti risklerine karşı ülkenin batısındaki Yenbu Limanı üzerinden alternatif rotayı devreye aldığını duyurdu. Uzmanlar, bu stratejik hamlenin darboğazı hafifletse de Hürmüz’ün yerini dolduramayacağı görüşünde birleşiyor.

Enerji Uzmanı Dr. Zeynep Elif Yıldızel, Yenbu Limanı’nın 5 milyon varillik kapasitesinin Hürmüz’den geçen günlük 20 milyon varilin yanında sınırlı kaldığını vurguladı. Yıldızel “Basra’dan Ceyhan’a hem doğalgaz hem petrol boru hattı döşenmesi gerekiyor. Hürmüz’ü aşmanın başka yolu yok” dedi.

Türkiye’nin enerjide merkez üs olma hedefine dikkat çeken Yıldızel “Uzun vadede mutlaka Türkiye’nin enerji merkezi olması, Ceyhan’ın dünya pazarlarına ulaşması gerekiyor. Basra Körfezi’nden Ceyhan’a bir hat ile gelen petrol gemilerden dünya pazarlarına açılabilir. Bunun üstüne gitmeliyiz ve bu hedefi canlandırmalı ve bununla ilgili politikalar yapmalıyız. Yoksa İsrail Hayfa Limanı’nı veya Suriye Basra Limanı enerjide üsse dönüşebilir. Basra Körfezi’nden Ceyhan’a bir hat ile gelen petrol gemilerden dünya pazarlarına açılabilir” diye konuştu. Trump’ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarının 98 dolara döndüğünü anlatan Yıldızel “Bugün savaş bitse bile 2 gün sonra petrol fiyatlarının tekrar 60 dolara gelmesi imkânsız çünkü arz altyapısı bombalandı. Her şey tamam dendiği zaman bile 80’nin altına ineceğini pek öngörmüyorum” ifadelerini kullandı.

SANAYİDE TEDARİK SIKINTISI KAPIDA

Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk, Suudi Arabistan’ın hamlesinin küresel piyasalar için tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Türkiye’nin petrol tedarikinde Rusya, Kazakistan ve Irak kanalları sebebiyle şu an bir problem yaşamadığını kaydeden Aktürk, asıl tehlikeye dikkat çekti: Türkiye için esas sorun petrolden elde edilen polipropilen gibi bazı ürünlerin arzında olabilir. Çünkü bazı illerdeki sektörler bu ürünlerle çalışıyor. Parası verilerek bile tedarik edilmesi mümkün olmayabilir. Bunun dışında maliyetler artıyor. Buna da maalesef çözüm yok” değerlendirmesinde bulundu.



Haberle İlgili Daha Fazlası