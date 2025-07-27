16 yaşındaki gencin gizemli ölümü! İshak için polis ve savcı harekete geçti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Erzurum’da 16 yaşındaki İshak K., evinde ölü halde bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Erzurum’un Palandöken ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki İshak K., evinde annesi tarafından hareketsiz halde bulundu.
Annenin durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
KESİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İshak K.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız