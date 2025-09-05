Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
50 milyar liralık satış engellendi! Gayrimenkulleri vatandaşa sahte belgeyle satıyorlardı

50 milyar liralık satış engellendi! Gayrimenkulleri vatandaşa sahte belgeyle satıyorlardı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye genelinde, şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa illerindeki 8 şirkete ait 50 milyar liralık gayrimenkulün satışı engellendi. Operasyonlarda 20 kişi tutuklandı.

Türkiye genelinde sahte belgelerle şirketlere ait gayrimenkulleri ele geçirerek satışını yapan suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. 3 şüphelinin daha tutuklandığı operasyon sonucu toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve rüşvet" suçlarına ilişkin Türkiye genelinde, şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

50 milyar liralık satış engellendi! Gayrimenkullerini vatandaşa sahte belgeyle satıyorlardı - 1. Resim

50 MİLYAR LİRALIK SATIŞ ENGELLENDİ

Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürütülen çalışmalar neticesinde, Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa illerindeki şirketleri hedef alan örgütün satış işlemleri sırasında alınan tedbirler sayesinde 50 milyar lira değerinde 8 şirkete ait gayrimenkulün satışını engellendi.

50 milyar liralık satış engellendi! Gayrimenkullerini vatandaşa sahte belgeyle satıyorlardı - 2. Resim

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Suç örgütünün sahte evrak ürettiği ofisin belirlenmesi sonrasında 17 Aralık 2024 ve 13 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt lideri dahil 17 şüphelinin tutuklanmıştı.

50 milyar liralık satış engellendi! Gayrimenkullerini vatandaşa sahte belgeyle satıyorlardı - 3. Resim

3 TUTUKLAMA DAHA

2 Eylül 2025 tarihinde Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bitlis illerinde örgüte yönelik 3. operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda A.U., M.K., L.S., C.İ., İ.A. ve H.Ç. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 20 adet dijital materyal, 4 adet noter evrakı (suçta kullanıldığı değerlendirilen), 10 adet banka/kredi kartı ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.U., M.K. ve H.Ç. hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulanırken, L.S., C.İ. ve İ.A. ise tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 20'YE ÇIKTI

Suç örgütüne yönelik düzenlenen üç operasyonda toplam 34 şüpheli gözaltına alındı, bunlarda 20'si tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbir kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

