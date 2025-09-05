50 milyar liralık satış engellendi! Gayrimenkulleri vatandaşa sahte belgeyle satıyorlardı

Türkiye genelinde sahte belgelerle şirketlere ait gayrimenkulleri ele geçirerek satışını yapan suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. 3 şüphelinin daha tutuklandığı operasyon sonucu toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve rüşvet" suçlarına ilişkin Türkiye genelinde, şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

50 MİLYAR LİRALIK SATIŞ ENGELLENDİ

Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürütülen çalışmalar neticesinde, Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa illerindeki şirketleri hedef alan örgütün satış işlemleri sırasında alınan tedbirler sayesinde 50 milyar lira değerinde 8 şirkete ait gayrimenkulün satışını engellendi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Suç örgütünün sahte evrak ürettiği ofisin belirlenmesi sonrasında 17 Aralık 2024 ve 13 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt lideri dahil 17 şüphelinin tutuklanmıştı.

3 TUTUKLAMA DAHA

2 Eylül 2025 tarihinde Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bitlis illerinde örgüte yönelik 3. operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda A.U., M.K., L.S., C.İ., İ.A. ve H.Ç. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 20 adet dijital materyal, 4 adet noter evrakı (suçta kullanıldığı değerlendirilen), 10 adet banka/kredi kartı ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.U., M.K. ve H.Ç. hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulanırken, L.S., C.İ. ve İ.A. ise tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 20'YE ÇIKTI

Suç örgütüne yönelik düzenlenen üç operasyonda toplam 34 şüpheli gözaltına alındı, bunlarda 20'si tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbir kararı verildi.