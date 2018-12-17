TSK: Irak kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
TSK'dan hava harekâtı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
17.12.2018 - 08:47 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK: Irak kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Etiketler : TSK,terörist,hava harekatı,
593808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593808.aspx
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