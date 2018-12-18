Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 09:45'de meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 5.7 KM olarak kaydedildi.