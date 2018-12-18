Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 09:45'de meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 5.7 KM olarak kaydedildi.
Bursa Osmangazi'de deprem | 18 Aralık 2018 son depremler
18.12.2018 - 09:54 | Son Güncelleme: 18.12.2018 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da saat 9:45 civarında bir deprem meydana geldi.
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594003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594003.aspx
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